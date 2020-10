Turris | la Lega Pro omaggia i corallini | “Ritorno da favola”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Dopo quasi 20 anni latorna, alla grande, a giocarsi il campionato di serie C. L’omaggio sui social dellaPro: “Ritorno da favola”. Il ritorno nel calcio che più compete aiè appunto favoloso. Due vittorie sue due alla seconda e alla terza giornata di campionato con il derby campano, della prima giornata, da recuperare ad Avellino. Così dopo il successo casalingo, ottenuto di misura contro la Virtus Francavilla, firmato da Giannone e la vittoria di ieri, sempre al Liguori, ai danni Viterbese, sconfitta grazie ad una grandissima doppietta di Franco, ivolano a punteggio pieno nel girone C del campionato diPro. Aspettando il recupero del derby al ...

