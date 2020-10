Tumori | 377 000 nuovi casi in Italia nel 2020 | ma aumentano solo nelle donne

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 377.000 le nuove diagnosi di cancro previste quest’anno nel nostro Paese, 195.000 negli uomini e 182.000(nel 2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Si stimano, quindi, circa 6.000in più rispetto allo scorso anno, a carico delle. Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel, è il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le nuove diagnosi), seguito dal colon-retto (43.702), polmone (40.882), prostata (36.074) e vescica (25.492). In particolare, nel sesso femminile, continua la preoccupante crescita del carcinoma del polmone (+3,4% annuo), legata all’abitudine al fumo di sigaretta, il principale fattore di rischio oncologico. Dall’altro lato, si impone il “caso” del colon-retto, in netto ...

«Si stima che nel 2020 in Italia verranno diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore, più o meno 1.030 al giorno – dice Massimo Rugge, presidente dell’Associazione Italiana Registri Tumori ...Diagnosi di tumore in aumento, ma soltanto tra le donne. Le statistiche del 2020 parlano in totale di 377.000 persone a cui è stata riscontrata la patologia, ma se gli uomini sono stabili con 195mila ...