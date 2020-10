Trump solo contro tutti si sfoga su Twitter. "Biden stupido e pazzo" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valeria Robecco Polemica coi dem sugli stimoli all'economia. E il presidente è ieri tornato nello Studio Ovale Joe Biden è «un matto e ha un quoziente intellettivo molto basso». Con lo stop ai negoziati sui nuovi stimoli Donald Trump ha «voltato le spalle agli americani». È il nuovo scambio di accuse tra il presidente Usa e il rivale democratico, a poche ore dal dibattito tra i candidati vice Mike Pence e Kamala Harris. E mentre il tycoon ha detto di non vedere l'ora di affrontare l'avversario nel duello televisivo in programma la settimana prossima a Miami, l'ex numero due di Barack Obama ha ribattuto che se Trump è ancora positivo al coronavirus il confronto non dovrebbe tenersi. Spiegando che in ogni caso la sua decisione sulla partecipazione si baserà sulle ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valeria Robecco Polemica coi dem sugli stimoli all'economia. E il presidente è ieri tornato nello Studio Ovale Joeè «un matto e ha un quoziente intellettivo molto basso». Con lo stop ai negoziati sui nuovi stimoli Donaldha «voltato le spalle agli americani». È il nuovo scambio di accuse tra il presidente Usa e il rivale democratico, a poche ore dal dibattito tra i candidati vice Mike Pence e Kamala Harris. E mentre il tycoon ha detto di non vedere l'ora di affrontare l'avversario nel duello televisivo in programma la settimana prossima a Miami, l'ex numero due di Barack Obama ha ribattuto che seè ancora positivo al coronavirus il confronto non dovrebbe tenersi. Spiegando che in ogni caso la sua decisione sulla partecipazione si baserà sulle ...

MichelaMarzano : Ma come si si permette Trump a scrivere un tweet come questo: 'Non abbiate paura del Covid. Non fategli dominare le… - lauraboldrini : #Biden batte #Trump. I sondaggi, dopo il confronto televisivo, danno per vincente il candidato dem contro un presi… - chetempochefa : 'Gli esseri umani hanno la tendenza intrinseca a cercare solo informazioni che confermano ciò in cui credono. Ma so… - CarmineDiNardo3 : Come Trump i Negazionisti Salvini e Meloni fanno un uso politico del Covid!A questi due compari senza scrupoli inte… - 1000_best : Ormai ci resta solo Donald Trump -