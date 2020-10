Trump rifiuta il confronto da remoto con Biden: 'Non sono contagioso' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usa2020, Trump scalpita, ma non ci sono certezze sulla sua salute 7 ottobre 2020 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che non intende partecipare al secondo dibattito con lo ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usa2020,scalpita, ma non cicertezze sulla sua salute 7 ottobre 2020 Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato che non intende partecipare al secondo dibattito con lo ...

mauroarcobaleno : Usa 2020, #Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden: “Non sprecherò il mio tempo”, “Non sono contagioso”. Lo d… - AntoStel : #Trump si rifiuta di partecipare al prossimo 'incontro' con Biden da remoto affermando che è 'guarito' dal… - moneypuntoit : ?? Trump rifiuta dibattito virtuale: “Non spreco il mio tempo” ?? - veratto_A : RT @_DAGOSPIA_: DONALD TRUMP RIFIUTA IL DIBATTITO VIRTUALE CON BIDEN: NON SONO CONTAGIOSO, NON E' ACCETTABILE - deltavictor75 : Mi ricorda un altro cacasotto,sempre sovrappeso come lui e sempre cazzaro come lui. Pisellino. #SalviniPagliaccio -