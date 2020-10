Trump nella bufera: il clamoroso retroscena sul farmaco usato da Trump contro il Covid-19 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donald Trump è finito ancora una volta nel caos: il Presidente degli Stati Uniti, positivo al coronavirus è finito nella polemica a causa del farmaco usato per combattere il Covid-19. Il Regeneron, cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali, è stato creato con cellule derivate dal tessuto fetale, seguendo una pratica da sempre condannata da Trump. foto di Win McNamee/Getty Images Trump, nel 2019, ha infatti sospeso tutti i fondi dedicati alle nuove ricerche che usavano tessuti fetali derivati da aborti, ma secondo il New York Times, lui adesso userebbe un farmaco derivato proprio da quelle ricerche, come anche l’antivirale Remdesivir assunto da ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donaldè finito ancora una volta nel caos: il Presidente degli Stati Uniti, positivo al coronavirus è finitopolemica a causa delper combattere il-19. Il Regeneron, cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali, è stato creato con cellule derivate dal tessuto fetale, seguendo una pratica da sempre condannata da. foto di Win McNamee/Getty Images, nel 2019, ha infatti sospeso tutti i fondi dedicati alle nuove ricerche che usavano tessuti fetali derivati da aborti, ma secondo il New York Times, lui adesso userebbe underivato proprio da quelle ricerche, come anche l’antivirale Remdesivir assunto da ...

