Trump e i tweet contro Biden: “è stupido, ha un QI basso e i media lo nascondono” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La campagna elettorale è agli sgoccioli, e Trump si sta scatenando su Twitter coi suoi post al vetriolo. Definisce Biden un “wacko“, che tradotto in italiano sarebbe un “pazzo”, un “bifolco“. E poi prosegue: “I media tacciono sul suo QI”. Nel frattempo, Biden apre la possibilità al fatto che, se Trump è ancora positivo, il confronto potrebbe saltare. Secondo Biden, infatti, il confronto non dovrebbe tenersi. Tuttavia, conclude dicendo: “Seguirò le indicazioni della Cleveland Clinic e quelle dei medici, se e quando dovesse presentarsi“. Le parole di Biden arrivano dopo quelle del presidente Trump, che aveva dichiarato di sentirsi meglio e pronto ad andare a ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) La campagna elettorale è agli sgoccioli, esi sta scatenando su Twitter coi suoi post al vetriolo. Definisceun “wacko“, che tradotto in italiano sarebbe un “pazzo”, un “bifolco“. E poi prosegue: “Itacciono sul suo QI”. Nel frattempo,apre la possibilità al fatto che, seè ancora positivo, il confronto potrebbe saltare. Secondo, infatti, il confronto non dovrebbe tenersi. Tuttavia, conclude dicendo: “Seguirò le indicazioni della Cleveland Clinic e quelle dei medici, se e quando dovesse presentarsi“. Le parole diarrivano dopo quelle del presidente, che aveva dichiarato di sentirsi meglio e pronto ad andare a ...

