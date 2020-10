Trump davanti alla Casa Bianca: «Il contagio del virus una benedizione di Dio. Vaccino dopo il voto per giochi politici» – Video (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)«Penso sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie» dice il presidente americano Donald Trump parlando del suo contagio con il Coronavirus in un nuovo Video pubblicato su Twitter poco prima del dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza, Mike Pence e Kamala Harris. Trump ha realizzato il Video di quasi cinque minuti all’esterno davanti allo Studio Ovale, in giacca e cravatta e senza mascherina, garantendo di stare bene grazie al Regeneron, un trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui è stato curato durante i quattro giorni di ricovero all’ospedale militare Walter Reed: ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)«Penso sia stata unadi Dio, unasotto mentite spoglie» dice il presidente americano Donaldparlando del suocon il Coronain un nuovopubblicato su Twitter poco prima del dibattito tra i due candidativicepresidenza, Mike Pence e Kamala Harris.ha realizzato ildi quasi cinque minuti all’esternoallo Studio Ovale, in giacca e cravatta e senza mascherina, garantendo di stare bene grazie al Regeneron, un trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui è stato curato durante i quattro giorni di ricovero all’ospedale militare Walter Reed: ...

