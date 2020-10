(Di giovedì 8 ottobre 2020) Undi 86 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Cerea, Verona,. L'uomo, alla guida di un, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si ...

leggoit : Verona: #trattore si rovescia, agricoltore muore schiacciato - vvfveneto : #8ottobre #Cerea(VR), 86 enne si rovescia con il trattore in un fossato. Estratto dai #vigilidelfuoco, purtroppo… - Gazzettino : #trattore si rovescia, agricoltore muore schiacciato - gazzettamodena : Modena, trattore che trasporta rotoballe si rovescia dopo tamponamento sulla Vignolese. Un feri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattore rovescia

Il Gazzettino

CEREA - Un agricoltore di 86 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Cerea (Verona). L'uomo, alla guida di un trattore, per cause in corso di accertamento ...MODENA Un autocarro e un trattore sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, martedì 6 ottobre, in via Vignolese: uno dei conducenti, un 73enne modenese, è rimasto feri ...