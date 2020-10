Trasporti | De Micheli | sicurezza e libera circolazione delle merci per il Piano Europeo di Emergenza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – UndiPandemica per il settore del trasporto fondato sull’esperienza degli ultimi mesi, per tutelare la salute e lasanitaria dei lavoratori, e la. Sono i principi sottolineati dalla MinistraInfrastrutture e deiPaola Denel suo intervento in videoconferenza nel corso del Consigliodeidedicato alla definizione di uncomune da adottare in caso dipandemica. “Lo sviluppo di uncondiviso – ha affermato la Ministra De– deve ...