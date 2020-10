Tragica morte della giovane Desirèe, il cordoglio del Presidente Strianese (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella notte ad Albanella si è consumata una tragedia. La giovane Desirèe Quagliarella, 26 anni, è stata travolta e inghiottita dalle acque del torrente Malnome esondato a causa maltempo (leggi qui). Secondo la ricostruzione dei fatti, Desirèe e il suo fidanzato stavano attraversando il ponte nella loro auto che è stata completamente travolta dalla piena. Mentre il ragazzo è riuscito a liberarsi dal veicolo, Desirèe non ce l’ha fatta, è rimasta intrappolata e trascinata via. La furia del nubifragio ha colpito tutto il territorio con danni non indifferenti, molti alberi sono stati abbattuti e sono franati alcuni costoni. Il livello del torrente è salito così rapidamente da superare in pochissimo tempo l’altezza dei ponti. “Morire a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella notte ad Albanella si è consumata una tragedia. LaDesirèe Quagliarella, 26 anni, è stata travolta e inghiottita dalle acque del torrente Malnome esondato a causa maltempo (leggi qui). Secondo la ricostruzione dei fatti, Desirèe e il suo fidanzato stavano attraversando il ponte nella loro auto che è stata completamente travolta dalla piena. Mentre il ragazzo è riuscito a liberarsi dal veicolo, Desirèe non ce l’ha fatta, è rimasta intrappolata e trascinata via. La furia del nubifragio ha colpito tutto il territorio con danni non indifferenti, molti alberi sono stati abbattuti e sono franati alcuni costoni. Il livello del torrente è salito così rapidamente da superare in pochissimo tempo l’altezza dei ponti. “Morire a ...

ONDANEWSweb : Tragedia di Albanella. Il cordoglio del Presidente Strianese per la tragica morte della giovane Desireè -… - marialetiziama9 : RT @Ronnie09522647: #portaaporta Lazzaro Mattarella e' uscito dal sepolcro x la tragica morte del ragazzo di colore willy bene ha fatto m… - saracino58 : RT @Ronnie09522647: #portaaporta Lazzaro Mattarella e' uscito dal sepolcro x la tragica morte del ragazzo di colore willy bene ha fatto m… - InfoCilentoWeb : Stio e #Albanella in lutto per la tragica morte di Desirée #AlbanellaNotizie #Cilento #CilentoNotizie… -