Tragedia a Belluno | padre non rispondeva al telefono | trovato morto

Leggi su viagginews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) A dare l’allarme è stato un figlio, preoccupato per il papà, che non sentiva da ore. Nessuno avrebbe mai immaginato la terribile. Ci troviamo in provincia di, più precisamente a Perarolo di Cadore. Il protagonista dellaè un figlio, che si è rivolto alle autorità visibilmente disperato. Scopriamo insieme che cosa è …