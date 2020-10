Traffico Roma del 08-10-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazioni in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città nella zona di Alessandro ancorarallentato per incidente sulla via Nomentana tra il raccordo è la rotatoria per la via Palombarese sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti dalla galleria Giovanni XXIII fino a viale della Moschea poi all’altezza della rampa di ingresso per laL’Aquila è ancora tra via Prenestina & viale Castrense e sul percorso Urbano dellaL’Aquila abbiamo code da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città solite cose per lavori su Viale di Tor Vergata all’altezza di via betocchi a partire dalla Tuscolana verso la Casilina e da via ...