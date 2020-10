Tracklist e duetti di Mentre Nessuno Guarda di Mecna | Gué Pequeno | Frah Quintale e molti altri nel nuovo album

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020)diarriverà venerdì 16 ottobre nei negozi e in digitale. Nel, con l’artista ci saranno tanti ospiti per nuove collaborazioni da scoprire. Indici saranno dei brani realizzati in featuring con Gué, Izi, Ernia e Madame. Guéappare in Punto Debolein Tutto Ok. Madame duetta conin Alibi e Izi nel brano Vivere; Ernia presta la sua voce nel brano Wow. 14 in totale le nuove tracce diper ...