Torreira, parla l’agente: «C’era l’accordo con club italiani, ma voleva solo l’Atletico» (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’agente di Lucas Torreira ha parlato del trasferimento del centrocampista all’Atletico Madrid Lucas Torreira, nell’ultima finestra di calciomercato, è stato corteggiato da diversi club italiani; Fiorentina e Torino su tutti. L’uruguaiano si è poi trasferito all’Atletico Madrid e parlare di questa decisione è stato Pablo Bentancur, agente del centrocampista, in una intervista a 100% Deporte. «C’era l’accordo con Fiorentina, Roma e Lazio, ma Lucas Torreira voleva solo l’Atletico Madrid. È stata molto difficile. Si sta definendo l’operazione Thomas e quando i due club sono concentrati su altri è difficile mettersi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’agente di Lucashato del trasferimento del centrocampista all’Atletico Madrid Lucas, nell’ultima finestra di calciomercato, è stato corteggiato da diversi; Fiorentina e Torino su tutti. L’uruguaiano si è poi trasferito all’Atletico Madrid ere di questa decisione è stato Pablo Bentancur, agente del centrocampista, in una intervista a 100% Deporte. «C’era l’accordo con Fiorentina, Roma e Lazio, ma Lucasl’Atletico Madrid. È stata molto difficile. Si sta definendo l’operazione Thomas e quando i duesono concentrati su altri è difficile mettersi ...

siamo_la_Roma : ???? Alla fine #Torreira ha scelto l'#AtleticoMadrid ?? Ma tra le pretendenti c'era anche la #Roma ?? Le parole dell'a… - ForzaVCG : Interessante leggere come #torreira avesse accordi con #roma #fiorentina e #lazio. Del toro non parla. Perché qui s… - ClockEndItalia : Continua il lavoro per portare Thomas #Partey all'Emirates Stadium, nel frattempo si parla di una svolta nell'affar… - WolfMercato : Per Aouar c'è sempre l'Arsenal, ma si parla pure del Real Madrid. Il prossimo assalto inglese ci sarà quando sarà u… - Toro_News : ?????????????? | BYE BYE TORREIRA? In Inghilterra si parla di un affare fatto tra Arsenal e Atletico Madrid... ?? -