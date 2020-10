Torino: denunciati tre antagonisti per il manifesto contro Cirio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due degli indagati sono un 21enne e un 23enne legati al Cua, collettivo universitario considerato una emanazione del centro sociale Askatasuna Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due degli indagati sono un 21enne e un 23enne legati al Cua, collettivo universitario considerato una emanazione del centro sociale Askatasuna

TORINO – Sono stati denunciati per minacce aggravate i tre giovani perquisiti stamani dalla Digos della questura di Torino, guidata da Carlo Ambra, per i volantini con il volto del presidente della ...

Cirio come Moro nei volantini Br, denunciati 3 antagonisti

