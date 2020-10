Tisane per la gravidanza: quali scegliere e perché (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il consumo di tisane e infusi è in crescita. Secondo le stime recenti quasi 4 italiani su 10 li assumono ogni giorno. Ma i rimedi a base di erbe, piante e radici possono essere consumate senza alcun rischio anche in dolce attesa? «Dipende. In generale le tisane per la gravidanza possono essere un valido aiuto. Favoriscono l’aumento dell’apporto idrico, necessario per assicurare alla bolla del liquido amniotico un buon ricambio» spiega Stefania Piloni, medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia ed esperta in medicina naturale. «Alcuni rimedi come quelli a base di zenzero oppure frutti rossi, per esempio, possono essere consumate fin dalle prime settimane di gestazione, mentre altri come le tisane preparate con ginseng oppure liquirizia in gravidanza andrebbero evitate. Favoriscono l’aumento della pressione e provocano tachicardia» aggiunge l’esperta. Il suggerimento per non correre inutili rischi è di chiedere sempre al proprio medico prima di assumere tisane a base di erbe, piante e radici. Alcuni rimedi naturali possono essere dei validi alleati per contrastare i piccoli disturbi del periodo. Dall’insonnia alla pesantezza. Ecco alcune tisane che si possono assumere nei nove mesi di gravidanza senza alcun rischio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il consumo di tisane e infusi è in crescita. Secondo le stime recenti quasi 4 italiani su 10 li assumono ogni giorno. Ma i rimedi a base di erbe, piante e radici possono essere consumate senza alcun rischio anche in dolce attesa? «Dipende. In generale le tisane per la gravidanza possono essere un valido aiuto. Favoriscono l’aumento dell’apporto idrico, necessario per assicurare alla bolla del liquido amniotico un buon ricambio» spiega Stefania Piloni, medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia ed esperta in medicina naturale. «Alcuni rimedi come quelli a base di zenzero oppure frutti rossi, per esempio, possono essere consumate fin dalle prime settimane di gestazione, mentre altri come le tisane preparate con ginseng oppure liquirizia in gravidanza andrebbero evitate. Favoriscono l’aumento della pressione e provocano tachicardia» aggiunge l’esperta. Il suggerimento per non correre inutili rischi è di chiedere sempre al proprio medico prima di assumere tisane a base di erbe, piante e radici. Alcuni rimedi naturali possono essere dei validi alleati per contrastare i piccoli disturbi del periodo. Dall’insonnia alla pesantezza. Ecco alcune tisane che si possono assumere nei nove mesi di gravidanza senza alcun rischio.

francescacheeks : Sogno di passare un giorno intero buttata sul divano, a guardare i Goonies, bere tisane e mangiare biscotti. Ma com… - haesoonovikov : @pukkyoong Anche a me, però per quanto riguarda tisane e tè preferisco quelli un po' più amari - imanaudrey2 : Livello di autostima: Penso sia giusto dovermi prendere un momento per pensare a me stessa e rilassarmi. Così lasci… - claudiaheda : RT @saraZSazer: #GFVIP lo scherzo di Enock è quando ha fatto credere che per colpa di dayane dovesse andare via perché il fratello non vol… - saraZSazer : #GFVIP lo scherzo di Enock è quando ha fatto credere che per colpa di dayane dovesse andare via perché il fratello… -