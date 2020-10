The Voice Senior, ecco chi sono i candidati al ruolo di coach (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le puntate di The Voice Senior, andranno in onda a partire da venerdì 20 novembre 2020. In totale, inoltre, dovrebbero essere 5 o 6. Si pensa che non si discosterà molto dalla versione originale. L’unica differenza, appunto, verrà costituita dall’età degli aspiranti cantanti. Potranno partecipare ai casting solo coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. Ancora molte le conferme che ci attendono. Tra queste, appunto, il mistero sui coach che vedremo seduti sulle sedie girevoli, pronti a scegliere i più bravi per vincere la competizione. La cosa certa, ad ogni modo, è che a presentare la trasmissione ci sarà Antonella Clerici. Quest’ultima, al momento, è impegnata sul set di È sempre mezzogiorno, in onda al posto de La prova ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le puntate di The, andranno in onda a partire da venerdì 20 novembre 2020. In totale, inoltre, dovrebbero essere 5 o 6. Si pensa che non si discosterà molto dalla versione originale. L’unica differenza, appunto, verrà costituita dall’età degli aspiranti cantanti. Potranno partecipare ai casting solo coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. Ancora molte le conferme che ci attendono. Tra queste, appunto, il mistero suiche vedremo seduti sulle sedie girevoli, pronti a scegliere i più bravi per vincere la competizione. La cosa certa, ad ogni modo, è che a presentare la trasmissione ci sarà Antonella Clerici. Quest’ultima, al momento, è impegnata sul set di È sempre mezzogiorno, in onda al posto de La prova ...

Placencio_ESC : @TarekJesus Ni a The Voice la llaman uwu - xscfia : avevo 9 anni e ho visto un ragazzo trans partecipare a the voice, ho chiesto spiegazioni a mia madre che mi ha dett… - OmarMonestier : Che fine ha fatto Asia Sagripanti? Vive in Nuova Zelanda e dopo The Voice tornerà a cantare a New Y… - LuTerronPower : Nessuno mi può giudicare e poi fanno talent show tipo tu si que vales, amici, xfactor, the voice e ttalia's got tal… - messveneto : Che fine ha fatto Asia Sagripanti? Vive in Nuova Zelanda e dopo The Voice tornerà a cantare a New York -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice The voice senior ecco i candidati coach del talent di Antonella Clerici Tvblog Al Bano sulle nozze con Loredana Lecciso svela: “Lei è contraria”

Loredana Lecciso, Al Bano confessa: "Lei è contraria alle nozze" Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale Oggi. E in ...

The voice senior: i candidati coach

Ecco i candidati al ruolo di coach della prima edizione del nuovo talent show The voice senior in onda su Rai1 ...

Loredana Lecciso, Al Bano confessa: "Lei è contraria alle nozze" Al Bano ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale Oggi. E in ...Ecco i candidati al ruolo di coach della prima edizione del nuovo talent show The voice senior in onda su Rai1 ...