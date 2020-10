The Social Dilemma e l’urgenza di una digital detox: come difendersi dalla dipendenza (Di giovedì 8 ottobre 2020) dipendenza dai Social media: 7 buoni motivi per una digital detox sfoglia la gallery Alzi la mano chi non ha ancora visto The Social Dilemma, il docu-film di Netflix che mostra il lato oscuro dei Social media. La pellicola, nella top list sulla piattaforma streaming, ha come protagonisti i pentiti della Silicon Valley che raccontano il Dilemma etico che li ha portati a lasciare le società dove ricoprivano ruoli apicali. Emerge un interrogativo: i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020)daimedia: 7 buoni motivi per unasfoglia la gallery Alzi la mano chi non ha ancora visto The, il docu-film di Netflix che mostra il lato oscuro deimedia. La pellicola, nella top list sulla piattaforma streaming, haprotagonisti i pentiti della Silicon Valley che raccontano iletico che li ha portati a lasciare le società dove ricoprivano ruoli apicali. Emerge un interrogativo: i ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - NetflixIT : Guardare The Social Dilemma e scrivere sui social che stai guardando The Social Dilemma = The Social Dilemma - fedkukso : Facebook le contesta a 'The Social Dilemma' - Grupoalternativ : Facebook sale a defender su marca - RICARDOZARATE : Facebook sale a defender su marca -

Ultime Notizie dalla rete : The Social Facebook risponde alle critiche di The Social Dilemma Wired Italia Trump sui social: COVID meno letale dell'influenza

Contro il parere dei medici, Trump sembra pronto a rischiare anche la vita pur di tentare la difficile rimonta elettorale. di Giampaolo Pioli Il messaggio di Donald Trump rientrat ...

Facebook: polemiche istituzionali, iniziative comunicazione politica, novità software

Sempre foriero di novità software, come l'arrivo della dark mode su Android, il supporto a Netflix su Portal TV, la ritirata dal Tizen Store, Facebook non si fa mancare l'abituale round di scontri con ...

Contro il parere dei medici, Trump sembra pronto a rischiare anche la vita pur di tentare la difficile rimonta elettorale. di Giampaolo Pioli Il messaggio di Donald Trump rientrat ...Sempre foriero di novità software, come l'arrivo della dark mode su Android, il supporto a Netflix su Portal TV, la ritirata dal Tizen Store, Facebook non si fa mancare l'abituale round di scontri con ...