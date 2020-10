«The Prom» | le prime immagini del film-evento di Ryan Murphy con Meryl Streep e Nicole Kidman

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il matrimonio tra Ryan Murphy e Netflix non potrebbe essere più sereno di così. Ce lo dice il successo di serie come Hollywood e Ratched e ce lo conferma la grande attesa che accompagna l’uscita di uno dei film più attesi del 2020: The Prom, l’adattamento cinematografico di uno dei musical più popolari di Broadway, in arrivo su Netflix l’11 dicembre. Creato dalla penna di Matthew Sklar, Chad Beguelin e Bob Martin, questi ultimi coinvolti da Murphy nella sceneggiatura, The Prom conta su una trama dalle mille sfaccettature e su un cast pluridecorato che va dai premi Oscar Meryl Streep e Nicole Kidman a James Corden e Kerry Washington, da Andrew Rannells a Tracey Ullman.