Terremoto di magnitudo 4,9: forte scossa nel Sud Italia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una forte scossa di Terremoto che ha colpito anche il Sud Italia: paura e spavento tra la popolazione Fortissima scossa di Terremoto che è arrivata nel nord dell’Albania a 00:13 dell’8 ottobre 2020. Di magnitudo 4,7 come svelato dai dati del centro sismico Mediterraneo EMCS, raggiungendo anche magnitudo 4,9 della scala Richter. L’epicentro è … Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora unadiche ha colpito anche il Sud: paura e spavento tra la popolazione Fortissimadiche è arrivata nel nord dell’Albania a 00:13 dell’8 ottobre 2020. Di4,7 come svelato dai dati del centro sismico Mediterraneo EMCS, raggiungendo anche4,9 della scala Richter. L’epicentro è …

