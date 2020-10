Temptation Island anticipazioni | In arrivo il primo falò di confronto finale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le nuove anticipazioni di Temptation Island svelano grandi colpi di scena, compreso il primo falò di confronto finale. Quale coppia ha deciso di uscire? La terza puntata di Temptation Island è piaciuta moltissimo al pubblico, soprattutto perché ci sono stati ben due falò di confronto, entrambi finiti bene. Davide e Serena sono finalmente riusciti a capirsi … L'articolo Temptation Island anticipazioni In arrivo il primo falò di confronto finale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le nuovedisvelano grandi colpi di scena, compreso ilfalò di. Quale coppia ha deciso di uscire? La terza puntata diè piaciuta moltissimo al pubblico, soprattutto perché ci sono stati ben due falò di, entrambi finiti bene. Davide e Serena sono finalmente riusciti a capirsi … L'articoloInilfalò diproviene da www.meteoweek.com.

Mediasetitalia : TEMPTATION ISLAND questa sera per te che sei all'estero su MEDIASET ITALIA #LaTuaTVnelMondo. - 02blogit : Temptation Island 8, Davide e Serena escono insieme dal falò di confronto anticipato - maria__nappo : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - maria93153161 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - zazoomblog : Temptation Island Carlotta commuove il web: la promessa del padre a Nello - #Temptation #Island #Carlotta -