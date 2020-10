‘Temptation Island 8’: l’opinione di Isa sulla quarta puntata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Avete presente quelle coppie belle, innamorate, serene, che tu le guardi e pensi ‘ohhhh ma che carini!“, quelle coppie dove si percepisce la felicità, lo stare bene insieme, l’essere l’uno la spalla dell’altro. E invece avete presente quelle altre coppie? Quelle che le guardi e sei a disagio per loro, le guardi e pensi ‘oddio, poverini, ma perché si fanno questo‘, li guardi e pensi che piuttosto che avere una relazione così ti ritireresti in convento a coltivare l’orto e a pregare San Giustino. Ecco, Davide Varriale e Serena Spena appartengono decisamente alla seconda categoria. Ho provato disagio per loro dal primo all’ultimo secondo in cui sono apparsi in video, e l’epilogo finale mi ha messo un malessere e un senso di soffocamento che manco i thriller ansiogeni di Christopher Nolan. Su Davide penso si ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Avete presente quelle coppie belle, innamorate, serene, che tu le guardi e pensi ‘ohhhh ma che carini!“, quelle coppie dove si percepisce la felicità, lo stare bene insieme, l’essere l’uno la spalla dell’altro. E invece avete presente quelle altre coppie? Quelle che le guardi e sei a disagio per loro, le guardi e pensi ‘oddio, poverini, ma perché si fanno questo‘, li guardi e pensi che piuttosto che avere una relazione così ti ritireresti in convento a coltivare l’orto e a pregare San Giustino. Ecco, Davide Varriale e Serena Spena appartengono decisamente alla seconda categoria. Ho provato disagio per loro dal primo all’ultimo secondo in cui sono apparsi in video, e l’epilogo finale mi ha messo un malessere e un senso di soffocamento che manco i thriller ansiogeni di Christopher Nolan. Su Davide penso si ...

361_magazine : Gli ascolti di ieri sera la #Nazionale fatica stabile #TemptationIsland - Marius58673695 : #GFVIP Forse se rinasco, in un'altra vita riuscirò a capire perché l'italiano medio si appassiona a questo genere… - WittyTV : Due falò di confronto anticipato, un bacio sfiorato e reazioni inaspettate. .. Ecco cosa è successo nella quarta pu… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 08/10/2020 — Ascolti italiani di mercoledì 7 ottobre 2020: 3,7 milioni (15%) per l’amichevole di… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’ regge il passo del ‘#GfVip 5’? Ecco cosa dicono i dati d’ascolto! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Seal Team, Narcos 2 e Supernatural 13: su Rai 4 dicembre a tutta azione e crime Teleblog