Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | arriva ARIANE KALENBERG | nuova dark lady

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In Germania il suo nome è sinonimo di terrore e presto capiremo perché. Nelle prossime puntatedid’amore assisteremo infatti al tanto atteso (e temuto) ingresso in scena di(Viola Wedekind), lasuper cattiva della soap. E fin dall’inizio un ruolo in particolare sarà nel suo mirino…Leggi anche: Uomini e donne oggi, 8 ottobre: Lucrezia resta a corteggiare ArmandoEcco dunque tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo, importantissimo personaggio della sedicesima stagione di Sturm der Liebe!d’amore,puntate tedesche:salva la vita a Christoph Christoph ed’amore ...