Tempesta d’Amore | anticipazioni dell’8 ottobre | Dirk peggiora | Linda è preoccupata

Leggi su solodonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)della puntata di oggi, giovedì 8did’Amore:, Tim indaga per scoprire chi possa aver aggredito lo ziod’amore va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 19.40: Bela e Lucy litigano per l’allattamento del pony che la ragazza ha ritrovato insieme a Paul. Eva confida il segreto di Emilio ad Alfons.perArticolo completo:d’Amore,dell’8dal blog SoloDonna