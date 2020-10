"Temo le prese in giro, ma quel giorno...". Anna Falchi, l'avvistamento di un ufo: il racconto da brividi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Confessioni particolari, quelle di Anna Falchi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1. Si parla di alieni, di ufo. L'appiglio alla trasmissione lo danno gli Stati Uniti, dove è stata istituita una task-force che ha il compito di monitorare con attenzione il fenomeno per garantire sicurezza al paese. Occasione d'oro per la Bortone, che chiede ad Anna Falchi di parlare nuovamente dell'avvistamento di una navicella aliena che aveva raccontato in passato. Ma la Falchi ha nicchiato: "Sono piuttosto reticente sull'argomento, sono diventata tale, perché ho sempre paura che la gente mi possa prendere in giro". Però, dopo la premessa si è sbottonata e ha raccontato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Confessioni particolari,le di, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro, il programma in onda su Rai 1. Si parla di alieni, di ufo. L'appiglio alla trasmissione lo danno gli Stati Uniti, dove è stata istituita una task-force che ha il compito di monitorare con attenzione il fenomeno per garantire sicurezza al paese. Occasione d'oro per la Bortone, che chiede addi parlare nuovamente dell'di una navicella aliena che aveva raccontato in passato. Ma laha nicchiato: "Sono piuttosto reticente sull'argomento, sono diventata tale, perché ho sempre paura che la gente mi possa prendere in". Però, dopo la premessa si è sbottonata e ha raccontato: ...

LaMentina23 : @entropologo Il punto è che queste non sono certificate. Ne ho prese anche io a questo prezzo ma temo che non siano… - lainil_ : Temo che la mia sorellina sia in procinto di mettersi con un suo ex amico che mi ha reso le medie un inferno con pr… - TomPicci14 : @sassoulatin @megnaste @utahjazz Contro le contender le abbiamo sempre prese.. il grosso equivoco sono i rinnovi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Temo prese Vi racconto le ultime fanfaronate di Luigi Di Maio Startmag Web magazine 5 cose da sapere sulla mostra di Tomás Saraceno a Firenze

Prendete l’audioguida di Palazzo Strozzi ... Fatto che potrebbe spingere il visitatore comune a girare l’esposizione nel giro di poco tempo. Attenzione però, dietro ogni piccolo particolare c’è ...

Chirico attacca: 'A Napoli quasi sempre ti fregano! Ricordate cosa accadde nel 2011?'

Sembra che il giudice Mastrandrea si sia preso altro tempo per un supplemento d’indagine, in modo da approfondire ulteriormente il caso. C’è da attendere ancora qualche giorno per scoprire le ...

Prendete l’audioguida di Palazzo Strozzi ... Fatto che potrebbe spingere il visitatore comune a girare l’esposizione nel giro di poco tempo. Attenzione però, dietro ogni piccolo particolare c’è ...Sembra che il giudice Mastrandrea si sia preso altro tempo per un supplemento d’indagine, in modo da approfondire ulteriormente il caso. C’è da attendere ancora qualche giorno per scoprire le ...