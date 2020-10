Telese | sospetto caso di contagio a scuola | disposta la chiusura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – C’è undida Covid-19 tra il personale non docente dellaelementare diTerme. Si tratta di un collaboratore scolastico che da sabato, appena ha saputo di essere entrato in contatto con un positivo, non si è più recato presso l’istituto. L’uomo dopo aver effettuato il test è risultato a sua volta positivo al tampone. Il sindaco ha disposto in via precauzionale la sanificazione della struttura di viale Minieri, che resterà chiusa venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Le lezioni riprenderanno lunedì 12 ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.