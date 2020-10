Teggiano, docente schiaffeggia alunno che non vuole indossare la mascherina – VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ diventato virale il VIDEO di un professore dell’istituto artistico di Teggiano, che ha schiaffeggiato uno studente che avrebbe rifiutato di indossare la mascherina. Un professore dà uno schiaffo ad un alunno e la scena viene ripresa da un altro studente. Il VIDEO diventa immediatamente virale. E’ accaduto nella tarda di mattina di ieri all’interno … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ diventato virale ildi un professore dell’istituto artistico di, che hato uno studente che avrebbe rifiutato dila. Un professore dà uno schiaffo ad une la scena viene ripresa da un altro studente. Ildiventa immediatamente virale. E’ accaduto nella tarda di mattina di ieri all’interno …

salernonotizie : Teggiano, docente nei guai: indagine sullo schiaffo a studente per la mascherina - infoitinterno : Teggiano, docente nei guai: indagine sullo schiaffo a studente per la mascherina - occhio_notizie : A far scattare la reazione del docente sarebbe stato il non corretto utilizzo della mascherina da parte del giovane - infoitinterno : Teggiano: docente del 'Leto' dà uno schiaffo ad un alunno. I compagni lo riprendono in un video - infoitinterno : “Sbagli tu e sbaglio pure io”: docente schiaffeggia studente senza mascherina a Teggiano -