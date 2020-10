Taglio delle emissioni, il Parlamento UE punta al 60% nel 2030: il centrodestra vota contro, Pd-M5S a favore (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’EuroParlamento punta a negoziare con i governi UE un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 andando oltre il 55% proposto dalla Commissione a metà settembre: è stato approvato un emendamento alla legge per il clima, che prevede un Taglio delle emissioni al 2030 del 60% lordo (rispetto al 1990), da raggiungere con il solo sforzo di riduzione e senza contare l’assorbimento di CO2. Per raggiungere la neutralità climatica al 2050, la Commissione europea ha proposto di aumentarlo dall’attuale 40 al 55% netto, tenuto conto dell’assorbimento della CO2. Il Ppe ha votato contro, inclusa Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Euroa negoziare con i governi UE un obiettivo di riduzionealandando oltre il 55% proposto dalla Commissione a metà settembre: è stato approvato un emendamento alla legge per il clima, che prevede unaldel 60% lordo (rispetto al 1990), da raggiungere con il solo sforzo di riduzione e senza contare l’assorbimento di CO2. Per raggiungere la neutralità climatica al 2050, la Commissione europea ha proposto di aumentarlo dall’attuale 40 al 55% netto, tenuto conto dell’assorbimento della CO2. Il Ppe hato, inclusa Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. ...

matteosalvinimi : #Salvini: ieri è mancato il numero legale sul Covid. PD e 5 Stelle sul ponte sullo Stretto, sulla giustizia, sul ta… - giusmo1 : Il Parlamento europeo vota il taglio delle emissioni inquinanti del 60 per cento entro il 2030 - matteosalvinimi : #Salvini: mollare 7 poltrone è un inedito in Italia? Probabilmente sì. Ma il precedente governo non andava più avan… - luc798 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: ieri è mancato il numero legale sul Covid. PD e 5 Stelle sul ponte sullo Stretto, sulla giustizia, sul tagli… - ERCOLE87599430 : @matteosalvinimi Taglio delle tasse e taglio fondi all'UE. -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio delle "Sì alle nuove piantumazioni, grande attenzione al taglio delle piante esistenti" La Gazzetta di Lucca Fashion in Flair Apre la nona edizione del ’made in Italy’

Alle 14.45 l’appuntamento è con il consueto taglio del nastro nel giardino della Villa in centro storico, alla presenza delle autorità regionali e della città, oltre naturalmente ai rappresentanti ...

Giappone: Olimpiadi Tokyo, organizzatori stimano tagli costi per 30 miliardi di yen

Tokyo, 08 ott 05:17 - (Agenzia Nova) - Le misure di semplificazione e riduzione dei costi concordate dal comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021, dovrebbero consentire ...

Alle 14.45 l’appuntamento è con il consueto taglio del nastro nel giardino della Villa in centro storico, alla presenza delle autorità regionali e della città, oltre naturalmente ai rappresentanti ...Tokyo, 08 ott 05:17 - (Agenzia Nova) - Le misure di semplificazione e riduzione dei costi concordate dal comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021, dovrebbero consentire ...