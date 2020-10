Syberia The World Before segna il ritorno dell'iconica serie e il prologo è già qui, gratis! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Benoit Sokal e Microids hanno oggi pubblicato il prologo della nuova avventura targata Syberia, ovvero Syberia: The World Before.Se siete curiosi di provare il il titolo siamo lieti di infirmarvi che potete scaricare il prologo del gioco direttamente da Steam, in forma del tutto gratuita."Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Benoit Sokal e Microids hanno oggi pubblicato ila nuova avventura targata, ovvero: The.Se siete curiosi di provare il il titolo siamo lieti di infirmarvi che potete scaricare ildel gioco direttamente da Steam, in forma del tutto gratuita."Vaghen, 1937: Dana Roze; una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'albaa Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui; stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a ...

zazoomblog : Syberia The World Before: il prologo è disponibile gratuitamente su Steam - #Syberia #World #Before: #prologo - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Incredibile! A sorpresa @Microids_off ha vuotato il sacco su #SyberiaTheWorldBefore @Syberia #Syberia #BenoitSokal http… - Helav98 : HO VISTO IL TRAILER DI SYBERIA THE WORLD BEFORE E STO PIANGENDO PER KATE, BASTARDI - Eurogamer_it : Syberia The World Before: il prologo è disponibile gratuitamente su Steam - GamingTalker : Syberia The World Before esce su PC nel 2021, demo disponibile ora -