Sul caso Patrick Zaki la politica italiana non può più perdere tempo

Leggi su wired

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembra che non si sia imparato nulla in Italia dalle tragedie del passato. Mentre ancora si cerca la verità sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso dal regime egiziano nel 2016, un tribunale del Cairo ha prolungato di altri 45 giorni la detenzione di, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato nel suo paese durante una breve vacanza. La sua colpa sarebbe quella di aver criticato il regime di Al-Sisi sui social, quanto basta per essere bollato come dissidente e finire da otto mesi nelle terribili carceri egiziane, insieme a giornalisti, manifestanti e politici dell’opposizione. Non si è imparato niente in Italia perché mentre la giustizia egiziana prolunga di volta in volta la pena di, dalle nostre istituzioni arrivano ...