Studente non indossa la mascherina correttamente, professore lo schiaffeggia e il video fa il giro dei social (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono immagini quantomeno poco edificanti quelle provenienti da una scuola in Campania. In un’aula dell’istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno, un professore è stato ripreso mentre assesta un violento schiaffo sul volto di un suo Studente. Le immagini sono subito diventate virali, con il video rilanciato da più parti sui social. #Coronavirus #Covid 19 … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono immagini quantomeno poco edificanti quelle provenienti da una scuola in Campania. In un’aula dell’istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno, unè stato ripreso mentre assesta un violento schiaffo sul volto di un suo. Le immagini sono subito diventate virali, con ilrilanciato da più parti sui. #Coronavirus #Covid 19 … L'articolo NewNotizie.it.

