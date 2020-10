Stato di emergenza: prorogato fino al 31 Gennaio 2021 (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’intenzione era nell’aria da qualche mese, poi lo scorso luglio, a seguito delle proteste dell’opposizione, si è optato per una proroga più morbida, cioè fino al prossimo 15 ottobre. Tuttavia, il piano del Governo di prolungare ulteriormente lo Stato di emergenza, almeno fino alla fine dell’anno, non era di certo un mistero. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che proroga lo Stato di emergenza del Covid fino al 31 Gennaio 2021. Inoltre non ci sono buone notizie dalla curva di contagio, ieri erano oltre 3.500 al giorno, con un deciso balzo in avanti rispetto al giorno prima e l’obiettivo è quello di continuare sulla linea rossa della prudenza per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’intenzione era nell’aria da qualche mese, poi lo scorso luglio, a seguito delle proteste dell’opposizione, si è optato per una proroga più morbida, cioèal prossimo 15 ottobre. Tuttavia, il piano del Governo di prolungare ulteriormente lodi, almenoalla fine dell’anno, non era di certo un mistero. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che proroga lodidel Covidal 31. Inoltre non ci sono buone notizie dalla curva di contagio, ieri erano oltre 3.500 al giorno, con un deciso balzo in avanti rispetto al giorno prima e l’obiettivo è quello di continuare sulla linea rossa della prudenza per ...

