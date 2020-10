Stati Uniti, piano per rapire la governatrice del Michigan: tredici arresti (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Fbi ha scoperto un piano per rapire la governatrice del Michigan. tredici le persone arrestate. WASHINGTON (Stati Uniti) – Scoperto dall’Fbi un piano per rapire la governatrice del Michigan. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il progetto prevedeva di sequestrare Gretchen Whitmer nella sua casa delle vacanze. In programma anche un attacco al Comune della capitale dello Stato del Michigan. Decisivo l’intervento degli inquirenti che sono riuscite a fermare tredici persone. Tra queste anche i quattro incaricati di pagare l’esplosivo e pagare le apparecchiature tecniche. Il complotto Un piano ben ideato da ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Fbi ha scoperto unperladelle persone arrestate. WASHINGTON () – Scoperto dall’Fbi unperladel. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il progetto prevedeva di sequestrare Gretchen Whitmer nella sua casa delle vacanze. In programma anche un attacco al Comune della capitale dello Stato del. Decisivo l’intervento degli inquirenti che sono riuscite a fermarepersone. Tra queste anche i quattro incaricati di pagare l’esplosivo e pagare le apparecchiature tecniche. Il complotto Unben ideato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti La Florida mostra come Trump ha spaccato gli Stati Uniti Internazionale Civita Castellana, resa dei conti nel Pd dopo la sconfitta alle elezioni comunali. Rischio commissariamento

La sconfitta rimediata alle ultime elezioni amministrative, che hanno visto prevalere per una manciata di voti il centrodestra, unito e guidato ... di un solo anno, era davvero ghiotta e a portata ...

Usa: il deficit ha raggiunto il record di 3.100 miliardi di dollari nel 2020

New York, 08 ott 23:15 - (Agenzia Nova) - Il deficit federale negli Stati Uniti per il 2020 ha raggiunto un record di 3.100 miliardi di dollari, ben oltre il doppio del deficit più alto mai registrato ...

