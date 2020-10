Stasera Italia: duro scontro tra Nicola Porro e il prof Galli. Il giornalista abbandona il collegamento (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nicola Porro, Massimo Galli Vanno bene il distanziamento e le mascherine. Giustissimo il monito a non abbassare la guardia. Tutti d’accordo sulla prevenzione. Ma quando si entra nel merito delle restrizioni da adottare ed i toni diventano allarmistici, ecco che le opinioni si dividono, si infiammano. Rientra in questo frangente l’accesa lite consumatasi ieri a Stasera Italia tra Nicola Porro e il professor Massimo Galli, culminata con la decisione del giornalista di abbandonare il collegamento. “Devo stare molto tranquillo sennò mi cacciano da Mediaset” ha affermato ad un tratto Porro, in disaccordo con alcune precedenti dichiarazioni del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020), MassimoVanno bene il distanziamento e le mascherine. Giustissimo il monito a non abbassare la guardia. Tutti d’accordo sulla prevenzione. Ma quando si entra nel merito delle restrizioni da adottare ed i toni diventano allarmistici, ecco che le opinioni si dividono, si infiammano. Rientra in questo frangente l’accesa lite consumatasi ieri atrae ilessor Massimo, culminata con la decisione deldire il. “Devo stare molto tranquillo sennò mi cacciano da Mediaset” ha affermato ad un tratto, in disaccordo con alcune precedenti dichiarazioni del ...

