Stanno finendo i farmaci anti Covid. Scatta l'allarme negli ospedali (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Dopo l'allarme sulle scorte del farmaco più efficace contro il Covid-19, l'Unione Europea ha fatto un accordo con la ditta che produce il Remdesivir per la fornitura di 500mila dosi. Intanto si sperimentano anche cocktail di anticorpi "Si rischia l'esaurimento delle scorte di Remdesivir". A lanciare l'allarme è stato il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, che ha Repubblica aveva avvisato: "Il fabbisogno supera la disponibilità. Il rischio di carenza è forte. L'aumento della domanda rischia di portare all'esaurimento delle scorte nel fine settimana. Sono attivi i meccanismi di collaborazione con gli altri paesi europei per evitare che accada". Ma ora, la Commissione europea ha firmato un contratto per la fornitura di 500mila dosi. Gli Stati Uniti, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Dopo l'sulle scorte del farmaco più efficace contro il-19, l'Unione Europea ha fatto un accordo con la ditta che produce il Remdesivir per la fornitura di 500mila dosi. Intanto si sperimentano anche cocktail dicorpi "Si rischia l'esaurimento delle scorte di Remdesivir". A lanciare l'è stato il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, che ha Repubblica aveva avvisato: "Il fabbisogno supera la disponibilità. Il rischio di carenza è forte. L'aumento della domanda rischia di portare all'esaurimento delle scorte nel fine settimana. Sono attivi i meccanismi di collaborazione con gli altri paesi europei per evitare che accada". Ma ora, la Commissione europea ha firmato un contratto per la fornitura di 500mila dosi. Gli Stati Uniti, ...

Condividi Il film è una commedia romantica. Si è rivista qualche classico? "Ho studiato cinematografia a Bologna e comunicazione pubblicitaria, che non ho finito. C'è stato un periodo in cui ho ...

Il cardinale Becciu rompe il silenzio: «Con Cecilia Marongia solo rapporti istituzionali»

Il cardinale Angelo Becciu, ex Sostituto alla segreteria di Stato fino al 2018 e finito in disgrazia, torna a farsi sentire e difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso. «Sono estraneo a ...

