Springsteen: "Trump è molto pericoloso, perderà e credo che scatenerà il caos". (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bruce Springsteen è allarmato dalla piega che Trump sta imprimendo alla sua campagna elettorale e ritiene che l'attuale presidente sia una minaccia davvero concreta alla democrazia statunitense. Lo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bruce; allarmato dalla piega chesta imprimendo alla sua campagna elettorale e ritiene che l'attuale presidente sia una minaccia davvero concreta alla democrazia statunitense. Lo ha ...

kiara86769608 : RT @globalistIT: - springsteen1949 : [News]Springsteen: “Trump è molto pericoloso, perderà e credo che scatenerà il caos”. - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - Rosalba470 : RT @CoronaRusty: Bruce #Springsteen su #Trump «Credo che l’attuale presidente sia una minaccia per la nostra democrazia, che non so se regg… -

Ultime Notizie dalla rete : Springsteen Trump Springsteen: “Trump è molto pericoloso, perderà e credo che scatenerà il caos”. Globalist.it Springsteen: “Trump è molto pericoloso, perderà e credo che scatenerà il caos”.

Bruce Springsteen è allarmato dalla piega che Trump sta imprimendo alla sua campagna elettorale e ritiene che l’attuale presidente sia una minaccia davvero concreta alla democrazia statunitense. Lo ha ...

Il rock e le elezioni presidenziali: Bon Jovi, Springsteen, Pearl Jam e Neil Young (2 / 4)

06 ott 2020 - Come le rockstar raccontano e affrontano a modo loro uno degli appuntamenti più importanti della società americana, a partire da "Bon Jovi 2020" ...

Bruce Springsteen è allarmato dalla piega che Trump sta imprimendo alla sua campagna elettorale e ritiene che l’attuale presidente sia una minaccia davvero concreta alla democrazia statunitense. Lo ha ...06 ott 2020 - Come le rockstar raccontano e affrontano a modo loro uno degli appuntamenti più importanti della società americana, a partire da "Bon Jovi 2020" ...