Spinaci | buoni per Braccio di Ferro ma soprattutto per il pianeta | ecco come diventano combustibili

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Mangia gli“, è un ritornello comune nell’infanzia di molte persone. Gli, la verdura ricca di sostanze nutritive, non forniscono solo energia agli esseri umani: hanno anche il potenziale per aiutare ad alimentare le celle a combustibile, secondo un nuovo studio redatto dai ricercatori del Dipartimento di Chimica dell’AU. Gli, quando convertiti dalla loro forma frondosa e commestibile in nanofogli di carbonio, fungono da catalizzatore per una reazione di riduzione dell’ossigeno nelle celle a combustibile e nelle batterie metallo-aria. Una reazione di riduzione dell’ossigeno è una delle due reazioni nelle celle a combustibile e nelle batterie metallo-aria, ed è solitamente quella più lenta che limita la produzione di energia di questi ...