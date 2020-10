Sparco, da CDP finanziamento da 8 milioni di euro assistito da Garanzia Italia di Sace (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa depositi e prestiti supporta i piani di sviluppo del Gruppo Sparco, player mondiale nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento per il settore racing e partner tecnico dei più importanti team del motorsport mondiale (F1, Campionati Rally, Parigi-Dakar, Nascar e Indycar Series negli Stati Uniti, e molti altri). Il finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia di Sace, erogata digitalmente e in tempi brevi, – si legge in una nota – sarà utilizzato per sostenere, in questo momento delicato, gli investimenti già avviati del Piano Industriale dell’azienda piemontese. Nel 2019 Sparco ha registrato un fatturato 2019 pari a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cassa depositi e prestiti supporta i piani di sviluppo del Gruppo, player mondiale nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento per il settore racing e partner tecnico dei più importanti team del motorsport mondiale (F1, Campionati Rally, Parigi-Dakar, Nascar e Indycar Series negli Stati Uniti, e molti altri). Ilda 8dicon durata di 72 mesidalladi, erogata digitalmente e in tempi brevi, – si legge in una nota – sarà utilizzato per sostenere, in questo momento delicato, gli investimenti già avviati del Piano Industriale dell’azienda piemontese. Nel 2019ha registrato un fatturato 2019 pari a ...

H2biz : RT @GruppoCDP: Finanziamento di 8 mln € con #GaranzaItalia @SACEgroup per il Gruppo #Sparco®, player mondiale per il settore racing e partn… - solomotori : Cdp: finanziamento di 8 mln a Sparco garantito da Sace - giovgiorgetti : RT @GruppoCDP: Finanziamento di 8 mln € con #GaranzaItalia @SACEgroup per il Gruppo #Sparco®, player mondiale per il settore racing e partn… - GruppoCDP : Finanziamento di 8 mln € con #GaranzaItalia @SACEgroup per il Gruppo #Sparco®, player mondiale per il settore racin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparco CDP Sparco, da CDP finanziamento da 8 milioni di euro assistito da Garanzia Italia di Sace Il Messaggero Sparco, da CDP finanziamento da 8 milioni di euro assistito da Garanzia Italia di Sace

Tartaglia: "Operazione conferma la volontà di Cassa Depositi e Prestiti di sostenere le Mid Cap italiane presenti su tutto il territorio nazionale" ...

Cdp: finanziamento di 8 mln a Sparco garantito da Sace

Cassa Depositi e Prestiti ha supportato - attraverso un contratto di finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia ...

Tartaglia: "Operazione conferma la volontà di Cassa Depositi e Prestiti di sostenere le Mid Cap italiane presenti su tutto il territorio nazionale" ...Cassa Depositi e Prestiti ha supportato - attraverso un contratto di finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia ...