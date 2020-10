Spagna e Portogallo si candidano per il Mondiale 2030: finale al Bernabeu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mondiale 2030 candidatura Spagna Portogallo – Spagna e Portogallo si candidano insieme per ospitare i prossimi Mondiali di calcio del 2030. La Federcalcio spagnola e quella portoghese hanno presentato domanda congiunta per ospitare l’edizione in programma dopo il Mondiale in Qatar del 2022 e quello del Nord America del 2026. Pedro Sánchez e Antonio Costa … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020)candidaturasiinsieme per ospitare i prossimi Mondiali di calcio del. La Federcalcio spagnola e quella portoghese hanno presentato domanda congiunta per ospitare l’edizione in programma dopo ilin Qatar del 2022 e quello del Nord America del 2026. Pedro Sánchez e Antonio Costa … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

