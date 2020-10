“Sono io 20 anni fa”. Ma nessuno in questa foto riconosce uno dei più amati della tv italiana (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è chi sul web lo ha definito ‘una bandiera anni Novanta’ e, in effetti, è proprio vero. Alessandro Cattelan vanta un lunghissimo curriculum televisivo, soprattutto legato alla musica, sua grande passione. Attualmente è uno dei capisaldi del talent X Factor Italia, come invece un tempo faceva innamorare gli adolescenti nella mitica trasmissione Trl. Come poter dimenticare le sue avvincenti dirette dal Duomo di Milano? Bisogna anche dire che, esteticamente, il conduttore dimostri sempre meno della sua età anagrafica. Il suo segreto? Sta nel modo con cui si rapporta alla vita e agli altri. La solarità, l’empatia e la competenza dimostrati negli anni sul piccolo schermo lo hanno consacrato nel cuore dei telespettatori italiani. Il punto di forza di Alessandro Cattelan è ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 ottobre 2020) C’è chi sul web lo ha definito ‘una bandieraNovanta’ e, in effetti, è proprio vero. Alessandro Cattelan vanta un lunghissimo curriculum televisivo, soprattutto legato alla musica, sua grande passione. Attualmente è uno dei capisaldi del talent X Factor Italia, come invece un tempo faceva innamorare gli adolescenti nella mitica trasmissione Trl. Come poter dimenticare le sue avvincenti dirette dal Duomo di Milano? Bisogna anche dire che, esteticamente, il conduttore dimostri sempre menosua età anagrafica. Il suo segreto? Sta nel modo con cui si rapporta alla vita e agli altri. La solarità, l’empatia e la competenza dimostrati neglisul piccolo schermo lo hanno consacrato nel cuore dei telespettatori italiani. Il punto di forza di Alessandro Cattelan è ...

