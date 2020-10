Sondaggio Ixè, tutti i dati. La Lega prima, il M5S resta inchiodato, FdI vola. Il sorpasso è vicino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Centrodestra sempre in vantaggio, l’ammucchiata giallorossa – nonostante i continui spot – tentenna, Il Sondaggio Ixè pone una riflessione a Matteo Salvini. Secondo le rilevazioni demoscopiche effettuate il 6 ottobre, infatti, la Lega risulta ancorai in testa come primo partito, ma con un distacco cortissimo sull’inseguitore Pd. Il Carroccio totalizza il 23 per cento delle intenzioni di voto. Ma sente più forte il fiato sul collo del partito guidato da Nicola Zingaretti. Che tallona con il 22,1 per cento. Avvincente resta anche la gara per il terzo scalino del podio. Da tempo, com’è noto, se lo contendono Movimento 5Stelle e Fratelli d’Italia. Sondaggio Ixè, FdI raggiunge la percentuale record di An Il primo, ormai lontanissimo dalle sfolgoranti performance ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Centrodestra sempre in vantaggio, l’ammucchiata giallorossa – nonostante i continui spot – tentenna, IlIxè pone una riflessione a Matteo Salvini. Secondo le rilevazioni demoscopiche effettuate il 6 ottobre, infatti, larisulta ancorai in testa come primo partito, ma con un distacco cortissimo sull’inseguitore Pd. Il Carroccio totalizza il 23 per cento delle intenzioni di voto. Ma sente più forte il fiato sul collo del partito guidato da Nicola Zingaretti. Che tallona con il 22,1 per cento. Avvincenteanche la gara per il terzo scalino del podio. Da tempo, com’è noto, se lo contendono Movimento 5Stelle e Fratelli d’Italia.Ixè, FdI raggiunge la percentuale record di An Il primo, ormai lontanissimo dalle sfolgoranti performance ...

