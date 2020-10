Sondaggi politici elettorali oggi 8 ottobre 2020: Pd a meno di un punto dalla Lega, bene anche M5S e Fratelli d’Italia. Crolla Italia Viva (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 8 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il Partito Democratico si avvicina alla Lega, che ora dista meno di un punto percentuale: è il dato più clamoroso che emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali realizzati dall’istituto Ixè. Secondo la rilevazione, il Carroccio perde mezzo percentuale in poco meno di un mese (l’11 settembre è la data di riferimento dell’ultimo Sondaggio), assestandosi al 23%. Il partito guidato da Matteo Salvini resta il primo partito, ma ora è tallonato ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020): ultimissimi dati– Il Partito Democratico si avvicina alla, che ora distadi unpercentuale: è il dato più clamoroso che emerge dagli ultimirealizzati dall’istituto Ixè. Secondo la rilevazione, il Carroccio perde mezzo percentuale in pocodi un mese (l’11 settembre è la data di riferimento dell’ultimoo), assestandosi al 23%. Il partito guidato da Matteo Salvini resta il primo partito, ma ora è tallonato ...

CarloCalenda : Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare pro… - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI, LA LEGA DI SALVINI È IL PARTITO CHE CRESCE DI PIÙ: È AL 24,8 PER CENTO - La7tv : #ottoemezzo Gianrico #Carofiglio su #Salvini: 'Non credo sia il suo atteggiamento ondivago rispetto alla pandemia a… - mzuppy : RT @CarloCalenda: Se passaste il tempo dedicato a parlare di sondaggi, alleanze, simpatia e antipatia dei leader etc a verificare proposte,… - gfindagini : #Zuckerberg dopo essersi cagato sotto per il processo relativo a #CambridgeAnalytica dichiara che #Facebook sospend… -