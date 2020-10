Sky | Juve-Napoli | il giudice sportivo chiede supplemento di indagine | la decisione slitta alla prossima settimana

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020) LadelGerardo Mastrandrea suntus-non arriverà oggi, e probabilmente nemmeno domani. Lo aveva già anticipato Radio Kiss Kissin mattinata. Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Massimo Ugolini, potrebbere tutto ancora per qualche giorno. Sembra che ilMastrandrea si sia preso altro tempo per und’, in modo da approfondire ulteriormente il caso. Ci sarà ancora da attendere per scoprire se si arriveràsconfitta a tavolino (ipotesi poco probabile) o ad altra penalizzazione più lieve. L'articolo ilsta.