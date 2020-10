“Situazione sfuggita di mano…” Alberto Matano ‘zittisce’ Milly Carlucci | cosa è successo a ‘La vita in diretta’

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Puntata particolare, con un siparietto inatteso quella de ‘Lain diretta’. Il conduttoreè stato costretto a fare un passo indietro mentre era intento a parlare con una delle principali conduttrici televisive della Rai. Lui si è infatti collegato con l’auditorium del Foro Italico di Roma: lì erano in corso le prove per il prossimo appuntamento di ‘Ballando con le stelle’. Ma questa diretta è durata davvero pochissimo eè stata costretta a interrompersi sul più bello. Non c’è stata ovviamente alcuna malizia o alcuna volontà da parte del presentatore di Rai 1 a zittire la collega. Semplicemente non aveva fatto i conti con un dettaglio non da poco. Eccoha ...