Sister Act, Whoopi Goldberg conferma il terzo capitolo: "Stiamo lavorando sodo per tornare" (VIDEO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo alcuni rumors sul ritorno di Sister Act, Whoopi Goldberg annuncia che la produzione sta lavorando diligentemente per riunire il cast e tornare sul set. Whoopi Goldberg è tornata a dare speranze ai fan di Sister Act, parlando di un possibile terzo capitolo per le avventure di Suor Maria Claretta e le sue amiche suore, affermando che insieme alla produzione stanno lavorando sodo per cercare di riunire il cast originale e girare il sequel. L'attrice Premio Oscar, che ha interpretato per due fantastiche volte la cantante Deloris Van Cartier, travestita da Suor Maria Claretta, ha partecipato al Late Late Show di James Corden e ha confermato la notizia di un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo alcuni rumors sul ritorno diAct,annuncia che la produzione stadiligentemente per riunire il cast esul set.è tornata a dare speranze ai fan diAct, parlando di un possibileper le avventure di Suor Maria Claretta e le sue amiche suore, affermando che insieme alla produzione stannoper cercare di riunire il cast originale e girare il sequel. L'attrice Premio Oscar, che ha interpretato per due fantastiche volte la cantante Deloris Van Cartier, travestita da Suor Maria Claretta, ha partecipato al Late Late Show di James Corden e hato la notizia di un ...

DrApocalypse : Whoopi Goldberg conferma: '#SisterAct3 è in lavorazione' - MarioManca : #SisterAct3 è in lavorazione: parola di Whoopi Goldberg - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sister Act, Whoopi Goldberg conferma il terzo capitolo: 'Stiamo lavorando sodo per tornare' (VIDEO)… - cinefilosit : Sister Act 3: Whoopi Goldberg conferma i piani per il film #ILoveCinefilos - RollingStoneita : #SisterAct3 si farà: lo dice Suor Maria Claretta #8ottobre -