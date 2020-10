Sintomi influenza stagionale 2020 e sintomi Covid-19: qual è la differenza? (Di giovedì 8 ottobre 2020) È la domanda cruciale che tutti in questo momento si pongono: con l’arrivo del freddo e dei primi virus da raffreddamento, come si fa a distinguere i sintomi dell’influenza stagionale da quelli del Covid-19? L’abbiamo rivolta a Ivo Colombo, medico di base e specialista in Medicina Interna che esercita la professione da 34 anni nella provincia Ovest di Milano. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) È la domanda cruciale che tutti in questo momento si pongono: con l’arrivo del freddo e dei primi virus da raffreddamento, come si fa a distinguere i sintomi dell’influenza stagionale da quelli del Covid-19? L’abbiamo rivolta a Ivo Colombo, medico di base e specialista in Medicina Interna che esercita la professione da 34 anni nella provincia Ovest di Milano.

