Silvio Berlusconi compare al matrimonio del figlio Luigi con la fidanzata Grande assente? Piersilvio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Niente cerimonia in chiesa perma il leader di Forza Italia non poteva mancare aldel suopiù piccolo, il riservato. Ora che, dopo due test negativi,si è lasciato alle spalle il covid, ha scelto di “esserci” ed eccolo apparire al ricevimento, dove si è presentato con laMarta Fascina. Pochi intimi, circa 40 persone. Location, la tenuta di famiglia di Macherio, in Brianza. E quasi tutta la famiglia si è riunita per le nozze. Veronica Lario è arrivata a bordo di una Jaguar. La cerimonia si è tenuta nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Innamoratisi nove anni fa da studenti della Bocconi, ...