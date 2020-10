Sienna Miller e Michelle Dockery nella serie Netflix “Anatomy of a Scandal” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sienna Miller e Michelle Dockery sono state scelte per la nuova serie Netflix, Anatomy of a Scandal. Secondo Deadline le due attrici reciteranno accanto a Rupert Friend. Lo show è creato da David E. Kelley e Melissa James Gibson. S.J Clarkson è il regista di Anatomy of a Scandal. David E. Kelley è reduce dal … L'articolo Sienna Miller e Michelle Dockery nella serie Netflix “Anatomy of a Scandal” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)sono state scelte per la nuova, Anatomy of a Scandal. Secondo Deadline le due attrici reciteranno accanto a Rupert Friend. Lo show è creato da David E. Kelley e Melissa James Gibson. S.J Clarkson è il regista di Anatomy of a Scandal. David E. Kelley è reduce dal … L'articolo“Anatomy of a Scandal”

