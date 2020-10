Settembre 2020, record tutto in negativo: crescono i timori (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo scorso Settembre è stato il più caldo mai registrato prima: a rendere noto il dato Copernicus il quale ha precisato che la misurazione è ancor maggiore rispetto a quello dello scorso anno che aveva fissato un record. Lo scorso Settembre è stato il più caldo di sempre. Un record che scalza il primato conquistato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo scorsoè stato il più caldo mai registrato prima: a rendere noto il dato Copernicus il quale ha precisato che la misurazione è ancor maggiore rispetto a quello dello scorso anno che aveva fissato un. Lo scorsoè stato il più caldo di sempre. Unche scalza il primato conquistato … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Clima: Copernicus, settembre 2020 il più caldo mai registrato #ANSA - lorepregliasco : 1° settembre 2020 - borghi_claudio : @AugustoMinzolin Minzo, ma mi spieghi una cosa? Non capisci o fai finta di non capire? Se così perchè? Il MES è un… - arwen_elf : RT @messainlatino: #MiL Dal 4 settembre scorso Benedetto XVI è il Papa più anziano della storia della Chiesa; per il post di #Messainlatino… - messainlatino : #MiL Dal 4 settembre scorso Benedetto XVI è il Papa più anziano della storia della Chiesa; per il post di… -