Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo dopo 3^ giornata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Terminata la terza giornata di Serie C, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni.Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta dell’8 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguitointegralmente si riportano:GARE DEL 7 OTTOBRE 2020PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: DIRIGENTI ESPULSIINIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 20 OTTOBRE 2020SOGLIANO SEAN (PADOVA)per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara (r.IV ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Terminata la terzadiC, ilha reso note le sue.IlNot. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta dell’8 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguitointegralmente si riportano:GARE DEL 7 OTTOBRE 2020PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: DIRIGENTI ESPULSIINIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 20 OTTOBRE 2020SOGLIANO SEAN (PADOVA)per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara (r.IV ...

